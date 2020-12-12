نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمات برشلونة تتضاعف بعد إصابة نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني فريق برشلونة الإسباني بسبب الإصابات التي تضرب صفوفه منذ بداية الموسم، مما جعله في يفقد العديد من النقاط في الليجا الإسبانية.

وتعرض برشلونة لضربة موجعة جديدة، بغياب البرازيلي فيليب كوتينهو عن مباراته المقبلة، ضد ليفانتي غدا الأحد في الجولة الـ 13 من الليجا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كوتينهو يعاني من انزعاج عضلي، جعله يغيب عن مباراة يوفنتوس الإيطالي في الشامبيونزليج الثلاثاء الماضي".

وأوضحت: "سيستمر غياب لاعب الوسط البرازيلي في مباراة ليفانتي القادمة في الليجا، بسبب الإصابة علي الرغم من إنها ليست بالخطيرة".

واختتمت: "تغيب كوتينهو عن مران الفريق يوم الأربعاء الماضي بسبب قدوم مولود جديد، وأول أمس الخميس للراحة، وخاض مران خفيف في المدينة الرياضية أمس الجمعة".