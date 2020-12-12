تشيلسي في ضيافة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره إيفرتون، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي بريميرليج.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

ويسعى تشليسي في المباراة أمام إيفرتون لتحقيق الثلاث نقاط من أجل تضييق الخناق على توتنهام وليفربول المتصدران برصيد 24 نقطة لكل منهما.

وسيفتقد تشيلسي للاعبا الفريق حكيم زياش المصاب في عضلات الفخذ الخلفية، وكالوم هودسون أودوي المصاب في الفخذ لمدة أسبوعين على الأقل.

في المقابل أكد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، إن لاعب الوسط خاميس رودريجيز، سيغيب عن مواجهة تشيلسي، بسبب مشكلة في ربلة الساق تعرض لها في مباراة بيرنلي مطلع الأسبوع الجاري.

ويلتقي اليوم أيضًا، وولفرهامبتون مع أستون فيلا، ونيوكاسل يونايتد مع ويست بروميتش ألبيون، ويونايتد مع السيتي في ديربي مانشستر، ضمن منافسات الجولة ذاتها.