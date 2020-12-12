أستون فيلا يواجه وولفرهامبتون في لقاء الجريحين بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق أستون فيلا المحترف بين صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ضيفا ثقيلا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي في إيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والدخول في منطقة وسط الجدول.

وفقد فريق أستون فيلا 12 نقطة في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام ليدز 3 - 0 وأمام ساوثهامبتون 4 -3 برايتون 2 - 1 ووست هام 1 - 0، بينما كان الفوز الوحيد في آخر خمس جولات على حساب آرسنال بثلاثية نظيفة.

في المقابل يسعى وولفرهامبتون لمصالحة جماهيره باقتناص الثلاث نقاط من الفيلانز، بعد السقوط أمام ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين وولفرهامبتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز وولفرهامبتون بهدف نظيف سجله روبين تيفيز.

ويحتل وولفرهامبتون المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الـ 12.