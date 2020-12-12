نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يتجه لحسم صفقة يريدها ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة جديدة يجهز لها نادي باريس سان جيرمان، لتقديم ضربة مزدوجة لنظيره ريال مدريد في ميركاتو الموسم الحالي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو"، فإن الفريق الفرنسي يخطط للتعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لإقناع كيليان مبابي بتجديد عقده مع النادي الباريسي".

ويعد الثنائي بول بوجبا وكيليان مبابي من أهم اللاعبين المدرجين في قائمة أحلام ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير بريطانية أن مانشستر يونايتد سيعرض بوجبا للبيع في الميركاتو الشتوي المقبل، نظير 55 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، فإنه مبابي يرفض تجديد عقده مع سان جيرمان، الذي ينتهي في صيف 2022، رغم تقديم النادي الباريسي إغراءات مادية له في الراتب الجديد.