نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد مباراة النادي الأهلي مع نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وأصدر الكاف بيانا يوم الخميس الماضي يؤكد خلاله إقامة المباراة في قطر بدلا من مصر كما أعلن في وقت سابق، وستقام المواجهة في النصف الأول من عام 2021.

وقد توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في المباراة النهائية بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما حصل نهضة بركان على لقب الكونفدرالية بعد الفوز امام بيراميدز بهدف نظيف.