الله يخربيت التعصب.. أول رد من ميدو على صورته مع الخطيب.. فيديو

رد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من جانب جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر صورة تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس.

وعلق ميدو على هذه الصورة قائلًا: "في البحر مع بيبو"، بعد ساعات من مقاطع فيديو وصور نشرها وهو يقضي إجازته في الجونة مع حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء الأسبق وفرج عامر رئيس نادي سموحة".

وتعرض ميدو بعد نشره هذه الصورة لهجوم شرس من قبل جماهير الزمالك، في ظل توتر الأجواء بعد خسارة الفريق الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا على يد غريمه التقليدي الأهلي، ووداع بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى رحيل المجلس السابق بقيادة مرتضى منصور.

وحول هذا الأمر نشر ميدو فيديو للتوضيح صباح اليوم ردا على ذلك، ثم علق عليه قائلًا: "صباح الخير.. بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع الكابتن محمود الخطيب.. الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب، وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بينا حرب".

وتابع: "االله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات.. الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك".

وأضاف في تغريدة أخرى: "على فكره لو شفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه.. وده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ وده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته".