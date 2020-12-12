فضلا الانتماء على المال.. بن شرقي: أنا مش خاين عشان أسيب الزمالك.. ومعلول: الأهلي نعمة كبيرة

في زمن الاحتراف أصبح الانتماء عملة نادرة، ويضع معظم اللاعبين مصلحتهم في المقام الأول رافعين شعار "الانتماء للجمهور فقط".

لكن رغم التغيير الرهيب في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال بعض اللاعبين الذين يدينون بالولاء والانتماء لأنديتهم ويرفضون التخلي عنهم من أجل راتب أعلى.

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وعلي معلول نجم الأهلي ثنائي أثبتوا انتمائهم للقطبين خلال الفترة الأخيرة، فـ بن شرقي رفض التخلي عن الزمالك في أزمته المالية التي يمر بها، أما علي معلول فرفض إغراءات بيراميدز للرحيل عن الأهلي.

أشرف بن شرقي:

أشاد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب فريق الكرة. وقال يونس فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أمس الجمعة،: "عقدت جلسة مع بن شرقي وقال لي انا مش خاين عشان اترك الزمالك . وأضاف أن أشرف بن شرقي صرح بأنه لن يترك الزمالك وسعيد بالتواجد فى النادي.

علي معلول:

وعلق "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، على سؤال منى الشاذلي، حول ندمه على الانتقال للنادي الأهلي، قائلا: "مفيش حد يندم على النادي الأهلي".

وعن تليقه عرضا مغريا من بيراميدز مؤخرا، أوضح معلول:" وكيلي من يتولي هذه الأمور وأنا لا ألتفت لها أبدا".

وتابع:" عرض بيراميدز شوشني؟ يشوش مين وأنا فائز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا".

وواصل:" التواجد في الأهلي نعمة في الأهلي اللي بيعيش على الألقاب والتتوبجات، حصلت في الأهلي على 4 ألقاب دوري خلال 4 سنوات لي داخل الناديـ كما حققنا دوري أبطال افريقيا في النهاية، الحظ لم يحالفنا آخر 3 سنوات، لكت استطتعنا الفوز باللقب الأفريقي في النهاية.