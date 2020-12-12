عودة الجنرال.. تفاصيل برنامج مدحت شلبي الجديد

بعد فترة غياب، يعود الإعلامي مدحت شلبي الملقب بـ "جنرال الإعلام الرياضي" لتقديم برنامج رياضي، عبر قناة "أون تايم سبورت 2".
مدحت شلبي سيتخلى عن اسم برنامجه الشهر" مساء الأنوار"، حيث سيحمل اسم برنامجه الجديد "مساء أون تايم".
سينطلق برنامج مدحت شلبي الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة مساء، عقب انتهاء الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
سيظهر مدحت شلبي عبر قناة "أون تايم" من الثلاثاء حتى يوم الخميس.
وتسبب برنامج مدحت شلبي في تعديل مواعيد برنامجه "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، ليبدأ من يوم الجمعة حتى الاثنين.
يذكر أن مدحت شلبي علق على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، الذي أقيم على ستاد القاهرة نهاية الشهر الماضي، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.
وترك مدحت شلبي بصمة خاصة في مجال الإعلام والتقديم الرياضي خلال السنوات الأخيرة، ونجح في تكوين شعبية كبيرة له.
ومن أشهر جمل مدحت شلبي المحفورة في أذهان الجماهير "عايز مننا إيه يا عم كريستيانو و"شوفولي شقة جنبك يا سعيد"، و"بيبو وبشير بيبو والجول".
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