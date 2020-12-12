ميدو لـ جمهور الزمالك.. لو شوفت الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه.. شاهد

رئيس النادي الأهلي .

نشر احمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا , تغريدة من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر " , يرد فيها على منتقديه من جمهور نادى الزمالك بسبب صورته مع الكابتن محمود الخطيب

وغرد ميدو قائلا " على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه.

واشار: ده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ .. ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته ".

اقرا ايضا :

وكان ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، قد أكد أن جميع قرارات الكاف متخبطة، فيما علق على صورة ميدو مع محمود الخطيب وقال لا تعد خيانة للزمالك.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "جميع قرارات الكاف متخبطة والمغرب هو الأقوى داخل الاتحاد الإفريقي".

وأكمل: "لاعبو الزمالك قادرون على فصل الأزمات الإدارية، واستقرار الجهاز الفني واللاعبين يدعمهم نحو تحقيق نتائج جيدة بعيدا عن الأزمات الإدارية".

وأتم: "هناك تعجل في البيانات الصادرة من اللجنة الثلاثية بالزمالك، إصدار البيانات ستؤثر على أداءها".

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن ميدو تصرف بطبيعته عندما نشر صورته مع محمود الخطيب.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "ميدو تصرف بطبيعته، كما أنه دائما ما يشيد بأمير مرتضى وليس له حسابات".

وأتم: "لا أرى ميدو خائن بعد نشر صورته مع الخطيب".