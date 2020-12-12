نستحق هدايا أكثر.. سامي الجابر يوجه رسالة للاعبي الهلال بمناسبة عيد ميلاده

وجه سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السعودي رسالة إلى لاعبي الزعيم بمناسبة عيد ميلاده الـ 48.

واحتفل لاعبو الهلال السعودي بعيد ميلاد سامي الجابر الـ 48، أمس، الجمعة بـ تورتة عليها صورته.

ونشر سامي الجابر صورة له مع لاعبي الهلال "جوميز - كاريلو هيون سو"، وكتب عليها: "سعدت كثيرًا بالزيارة والهدية الرائعة من أبطال آسيا".

وتابع سامي الجابر: "نستحق في المدرج الهلالي الفخم هدايا أكثر هذا الموسم وأنتم تستطيعون".

في سياق آخر يستعد الهلال لمواجهة الوحدة غدا، الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لتحقيق الفوز في مباراة الغد، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الوحدة في المركز الـ 14 بـ 6 نقاط.

وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يذكر أن الهلال هو حامل النسخة الماضية من مسابقة الدوري السعودي "دوري محمد بن سلمان" 2019 - 2020.