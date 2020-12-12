واحتفل لاعبو الهلال السعودي بعيد ميلاد سامي الجابر الـ 48، أمس، الجمعة بـ تورتة عليها صورته.
ونشر سامي الجابر صورة له مع لاعبي الهلال "جوميز - كاريلو هيون سو"، وكتب عليها: "سعدت كثيرًا بالزيارة والهدية الرائعة من أبطال آسيا".
وتابع سامي الجابر: "نستحق في المدرج الهلالي الفخم هدايا أكثر هذا الموسم وأنتم تستطيعون".
في سياق آخر يستعد الهلال لمواجهة الوحدة غدا، الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.
ويسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لتحقيق الفوز في مباراة الغد، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الوحدة في المركز الـ 14 بـ 6 نقاط.
وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
يذكر أن الهلال هو حامل النسخة الماضية من مسابقة الدوري السعودي "دوري محمد بن سلمان" 2019 - 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نستحق هدايا أكثر.. سامي الجابر يوجه رسالة للاعبي الهلال بمناسبة عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.