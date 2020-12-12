الزمالك يحاول مصالحة جماهيره أمام المقاولون في انطلاقة الدوري الممتاز

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره المقاولون العرب، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد الكلية الحربية، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز.



ويسعى فريق الزمالك وصيف النسخة السابقة من الدوري الممتاز، بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، لتقديم انطلاقة قوية في بداية المشوار، بالإضافة إلى مصالحة جماهير القلعة البيضاء خاصة بعدما أنهى مشواره في الموسم الماضي (صفر بطولات)، حيث خسر لقبي الدوري، ودوري أبطال إفريقيا لصالح غريمه التقليدي الأهلي، قبل أن يودع كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام طلائع الجيش. وجاءت القائمة التي أعلن عنها جايمي باتشيكو، مدرب الأبيض، لمواجهة المقاولون كالتالي: محمود جنش - محمد أبو جبل محمد عواد - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - كريم بامبو - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - حميد أحداد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد. في المقابل، يسعى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس، لمواصلة تفوقه على الزمالك، لمباراة الثانية على التوالي، وتكرار فوزه على القلعة البيضاء في الدور الثاني من الموسم الماضي.

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