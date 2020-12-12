التشكيل المتوقع لديربي مدينة مانشستر

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت موقعة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012