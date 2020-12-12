نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لديربي مدينة مانشستر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت موقعة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.
ومن المُنتظر أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلة التالية :-
مانشستر يونايتد
• حراسة المرمى: دي خيا.
• الدفاع: تيليس - ماجواير - لينديلوف - وان بيساكا.
• الوسط: فريد - مكتوميناي - فرنانديز.
• الهجوم: راشفورد - مارسيال - جرينوود.
مانشستر سيتي
• حراسة المرمى: إيديرسون.
• الدفاع: ووكر - ستونز - دياز - كانسيلو.
• الوسط: رودريجو - جوندوجان - دي بروين.
• الهجوم: محرز - خيسوس - سترلينج.