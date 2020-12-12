نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على بديل الأوروجوياني سيرينو لاعب الفريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي بعد المماطلة التي طرحتها إدارة عملاق جنوب أفريقيا.

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء تستهدف الحصول على خدمات التوجولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي.

ويمتلك اللاعب إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية مع قدرات هجومية جعلت منه واحد من أبرز المهاجمين في الوطن العربي وعرفته الجماهير المصرية حينما كان يرتدي قميص نهضة بركان ولعب ضد الزمالك نهائي الكونفدرالية.