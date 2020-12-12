نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ديربي مدريد الريال وأتلتيكو يقام اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 على ملعب الميرنجي الساعي لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات منتشيا بفوزه الثمين في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق بوروسيا مونشينجلادباخ الألماني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز ثمين بهدفين دون رد عن طريق كريم بنزيمة ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط هامة صعدت به إلى صدارة الترتيب على حساب مونشينجلادباخ بفارق نقطتين لصالح الميرنجي الذي يقضى بذلك التأهل على خيبات الأمل والنتائج السيئة له في بداية البطولة، ويأمل في مواصلة الانتصارات على حساب غريمه التقليدي أتلتيكو حيث سينطلق موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد في مهمة صعبة أمام جاره أتلتيكو مدريد ساعيا لتحقيق فوز يواصل به انتصاراته في الدوري الأسباني الذي خرج فيه لملاقاة فريق أشبيلية في الجولة الماضية في مباراة انتهت بفوزه الملكي بهدف دون رد تكفل الحارس المغربي ياسين بونو بتسجيله بطريقه عكسيه في شباك فريقه إشبيلية ليهدي لريال مدريد ثلاث نقاط هامة تعيده إلى الانتصارات من جديد في الليغا بعد الخسارة التي تلقاها على ملعبه في الجولة التي سبقتها بهدف مقابل هدفين أمام ديبورتيفو ألافيس قبل أن يخسر في دوري الأبطال أمام شاختار الأوكراني بهدفين دون رد، ولكن انتصاره أمام الفريق الأندلسي كان بمثابة بارقة أمل أعادت الفريق للمسار الصحيح في الليجا والتشامبيونزليج.

فريق أتلتيكو مدريد لن يكون خصما سهلا بالمرة للميرنجي في المباراة في ظل سعيه لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة الترتيب المتواجد فيها حاليا بفارق نقطتين عن فريق ريال سوسيداد الذي خاض مبارتين أكثر من الروخيبلانكوس الساعين لتحقيق لقب الدوري الأسباني الغائبين عن منصات تتويجه منذ موسم 2013-2014 حين حقق لقبه العاشر تاريخيا مبتعدا عن أقرب منافسيه برشلونة بستة عشر لقب في ظل تحقيق الفريق الكتالوني 26 لقب في تاريخه، بينما منافس أتلتيكو فريق ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب الليجا برصيد 34 لقب آخرها الموسم الماضي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

20:00 توقيت غرينتش.

21:00 توقيت الجزائر.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو