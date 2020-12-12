القادسية ينهي سلسلة هزائمة المتتالية خارج أرضه بالدوري السعودي

قلب فريق القادسية الأول لكرة القدم، تأخره أمس، أمام مضيفه العين، عندما فاز بهدفين لهدف، في مباراتهما لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والأولى بينهما في دوري المحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بذلك أوقف القادسية أسوأ سلسلة هزائم متتالية خارج أرضه، في تاريخه في دوري المحترفين، والتي بلغت سبع خسائر، 4 منها في موسم 18ـ 19، ثم 3 أخرى في موسم 20ـ 21.

وسبق للفريقين أن تواجها الموسم الماضي في دوري الأولى، فاز القادسية في الدور الأول، خارج أرضه 1ـ0، فيما تعادلا في جولة الإياب 2-2.

ونجح الفريقان في نهاية الموسم بالصعود إلى دوري المحترفين. وباغت العين ضيفه بهدف من توقيع الأنجولي ماريو "36"، قبل أن يدرك حسن العمري التعادل للقادسية “38”، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل. وفي الشوط الثاني خطف الفريق الزائر هدفًا ثانيًا بتوقيع العمري "79"، ليتقدم القادسية خطوة للأمام، جامعًا 13 نقطة، بينما تجمّد رصيد العين عند سبع نقاط.