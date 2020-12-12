روما المصري.. سيراميكا كليوباترا يبدع في الظهور الأول بالممتاز ويمتع الجماهير

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزًا مستحقًا على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإنتاج هي الظهور الأول للفريق في الدورى الممتاز بعدما لفت الأنظار خلال فترة الانتقالات الصيفية بتعاقده مع عدد من اللاعبين الكبار الذين كانوا مجالا للصراع بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا، في تقديم أداء أذهل الجماهير؛ مما جعلهم يطلقون عليه اسم فريق روما المصري خصوصا مع وجود شبه في ألوان القمصان مع الفريق الإيطالي.

وفوجئ مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، بأداء فريق سيراميكا كليوباترا وصرح بذلك عقب المباراة، وكان ذلك أحد أسباب الهزيمة القاسية.

وتغنت الجماهير بأداء سيراميكا كليوباترا في ظهوره الأول مما دفع الجميع إلي الإيمان بأن الفريق الصاعد حديثا سيحقق مركزا متقدما في جدول الترتيب الموسم الحالي.

بدأ فريق سيراميكا كليوباترا في التحضير للموسم الأول بالدورى الممتاز بالتعاقد مع لاعبين خبرة أمثال محمد إبراهيم وصالح جمعة ورجب بكار وميدو جابر وكوكبة كبيرة من النجوم.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أنه مازال هناك الكثير يخفيه لاعبي الفريق سيظهر خلال الجولات المقبلة مؤكدا أنه يسعى لتحقيق مركز يليق بإسم المؤسسة العريقة.

في وقت سابق أكد طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، أنه لن يقبل أن يكون الظهور الأول مشرفا في الدوري الممتاز، ولكن يسعي ليكون "رقم واحد" في البطولة.

وهذا ما ظهر خلال المباراة الأولى للفريق بأداء قوي ونتيجة جيدة رغم إضاعة العديد من الفرص على مرمى المنافس، إلا أن الجماهير كانت سعيدة بالأداء الذي قدمه الفريق الصاعد حديثا.