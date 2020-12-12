البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في الظهور الأول بالدوري الممتاز

يستضيف فريق البنك الأهلي منافسه وادي دجلة اليوم على ملعب كلية الشرطة في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز. ويسعي محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي إلى تحقيق أفضل انطلاقة للفريق في الدوري الممتاز وحصد الثلاث نقاط الأولى على ملعبه. أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي البنك الأهلي قائمة اللاعبين لمواجهة فريق وادي دجلة غدا السبت ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز . وجاءت قائمة الفريق: "أحمد السعدني - محمود الزنفلي - احمد صبحي - محمد دبش - محمد كوفي - امير مدحت - احمد ياسين - اسامه ابراهيم - بهاء مجدي - عاصم صلاح - محمد فخري - محمد بن عبدالله مثناني - حسام الصانع - معروف يوسف - محمد حامد - محمد بسيوني - شادي رضوان - محمود قاعود - موسي دياوارا - فادي فريد - احمد شرويده - علي صابر". كما يلعب اليوم فريق بيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء أمام منافسه الاتحاد السكندري، ويستضيف فريق المقاولون العرب الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

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