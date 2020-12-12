مدرب الاتحاد السعودي: أحمد حجازي صنع الفارق مع العميد

وتعادل الشباب مع الاتحاد 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ملعب نادي الشباب لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدرب البرازيلي في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية": "المباراة كانت جيدة من الفريقين، سيطرنا على الشوط الأول بالكامل وسيطر الشباب على الشوط الثاني أيضًا، لذلك تعتبر النتيجة منصفة وعادلة".



وبين المدرب البرازيلي أن السبب الرئيسي في تحسن أداء فريقه ببساطة هو التعاقد مع الثنائي البرازيلي برونو هنريكي والمصري أحمد حجازي رغم وصولهما في وقت متأخر إلا أنهما استطاعا تقديم الإضافة للفريق وتعزيز صفوفه، إضافة إلى انسجام عناصر الفريق مع بعضها البعض من خلال التدريبات.



وجدد فابيو كاريلي ثقته في مهاجمه ألكسندر بريجوفيتش، متمنيًا تحسن أداء الفريق في المباريات المقبلة من أجل مساعدته على التألق، وأحرز الصربي أول أهدافه هذا الموسم في الدوري مع الاتحاد في شباك الشباب بعد صيام طويل عن التهديف منذ عودته إلى الفريق الأصفر مطلع الموسم الجاري.