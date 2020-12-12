وعلق ميدو على هذه الصورة قائلًا: "في البحر مع بيبو"، بعد ساعات من مقاطع فيديو وصور نشرها وهو يقضي إجازته في الجونة مع حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء الأسبق وفرج عامر رئيس نادي سموحة".
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ميدو، عقب نشر صورته مع الكابتن محمود الخطيب، وتصدرالهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كما يلي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد صورته مع الخطيب.. الجمهور لـ ميدو: بداية لنبذ التعصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.