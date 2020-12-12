بعد صورته مع الخطيب.. الجمهور لـ ميدو: بداية لنبذ التعصب

رد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من جانب جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر صورة تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس.

وعلق ميدو على هذه الصورة قائلًا: "في البحر مع بيبو"، بعد ساعات من مقاطع فيديو وصور نشرها وهو يقضي إجازته في الجونة مع حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء الأسبق وفرج عامر رئيس نادي سموحة".

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ميدو، عقب نشر صورته مع الكابتن محمود الخطيب، وتصدرالهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كما يلي: