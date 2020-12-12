الرائد يواصل السقوط في الدوري السعودي

تلقى فريق الرائد الخسارة الثالثة على التوالي عليه أمام ضيفه الفيصلي بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الثامنة، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة الـ10 في المركز العاشر بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليًا.
وعنونت صحيفة "الرياضية" السعودية عنوانا: "الفيصلي ينهض.. والرائد يواصل السقوط".
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن بدأ الفريقان المباراة بتحفظ دفاعي كامل وتراجع للخلف مع أفضلية طفيفة للرائد الذي سيطر على مجريات اللعب وسنحت له العديد من الفرص التي لم تستثمر من لاعبيه، إلا أن الفيصلي فجأه بهدف التقدم بعد مرور نصف ساعة حين أحرز حسين الشويش مدافع الرائد هدف التقدم للفيصلي بالخطأ في مرماه بعد أن حول رأسية تفاريس لاعب الفيصلي باتجاه مرمى فريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف وحيد.
في الشوط الثاني حاول الرائد العودة إلى المباراة وإحراز التعادل وهدد مرمى الفيصلي بعدد من الفرص التي كان أبرزها إنفرادة أحمد الزين بمرمى الفيصلي والتي استطاع الحارس مصطفى ملائكة التصدي لها قبل أن تلج شباكه ويبعدها زميله، بعدها استغل الفيصلي هجمة مرتدة أضاف من خلالها البرازيلي جيليرمي الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 85، ليؤكد انتصار الفيصلي في المباراة وخسارة الرائد المباراة الثالثة على التوالي.
ويحل الرائد في الجولة المقبلة ضيفًا على نظيره الاتحاد، الإثنين 20 ديسمبر، في حين يستضيف الفيصلي نظيره الاتفاق، الثلاثاء 21 ديسمبر.
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