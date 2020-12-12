نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل فرجاني ساسي يكشف أخر تطورات تجديده للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى وكيل أعمال اللاعب التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط فريق الزمالك، مُهلة لنهاية شهر ديسمبر الجاري من أجل تجديد عقد موكله.

وقرر التونسي مهند عون وكيل ساسي منح إدارة نادي الزمالك، فرصة أخيرة حتي إنتهاء شهر ديسمبر، من أجل تجديد عقد فرجاني، لحسم الأمر في العروض المقدمة سواء بالرفض في حال التجديد، او النظر فيها.

ويريد عون التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الزمالك الجديدة التي تدير النادي، علي رأسها أيمن يونس، حيث يحق لساسي التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل دون الرجوع للزمالك.

وكان ساسي حدد شروطه من اجل الاستمرار في القلعة البيضاء، ورفع راتبه من مليون و 200 ألف دولار إلي مليون ونصف دولار، والحصول علي 750 ألف دولار كمقدم لتجديد العقد، أي 50% من راتبه السنوي.

ويعاني الفارس الابيض من قلة الموارد المالية، بعد رحيل مجلس مرتضي منصور، خاصة ان خزينة النادي لا تتحمل طلبات ساسي في الوقت الراهن.