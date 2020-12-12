موعد وتشكيل مباراة ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد بالليجا

تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني، اليوم، السبت، نحو ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، عندما يستضيف ريال جاره أتلتيكو، في ديربي العاصمة "مدريد"، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

ويتصدر الأتلتي جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي المركز الرابع، برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

واتفقت الصحف الإسبانية على التشكيل المتوقع لمواجهة ريال وأتلتيكو في ديربي العاصمة "مدريد" والذي جاء كالتالي:

ريال مدريد حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: راموس - فاران - ميندي - كارفاخال خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو

خط الهجوم: بنزيما - رودريجو - فينيسيوس

أتلتيكو مدريد حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: سافيتش - فيليبي - تريبير - هرموسو خط الوسط: ساؤول - كوكي - كاراسكو - يورينتي خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز