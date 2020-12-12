كواليس وأسرار يكشفها علي معلول منذ انضمامه لـ الأهلي وتحقيقه الثلاثية

كشف علي معلول، نجم النادي الأهلي، العديد من الأسرار خلال لقائه التلفزيوني في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، ولعل أبرزها كواليس الفوز علي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وعلاقته مع اللاعبين في الفريق بجانب العديد من المواقف الطريفة التى حدثت له منذ قدومه إلى مصر.



علاقته مع الشناوي وكواليس نهائي كأس مصر

وعن قرعة ضربات الجزاء في نهائي الكأس، قال التونسي: "الشناوي هو الذي اختار أن نلعب الأول وأن أسدد أول هدف عشان أعطي الثقة لكل اللاعبين، لما بلعب أمام الشناوي أحيانا بجيب فيه أجوان.. وهو لما يبقى عايز يصد الكرة بيصدها"، معقبا: "محمد الشناوي أخويا".

وأضاف: "حاولنا بعد فرصة الشحات الضائعة نهون الأمر عليه"، معقبا: "بعد هدف أفشة حصلي شد عضلي 3 مرات ومكنتش قادر أجري احتفل معاه بسبب الضغط العصبي علينا".

وعلق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على حديث محمد الشناوي عنه خلال لقائه مع منى الشاذلي، قائلا: "كنت متأكد إن الشناوي هيقول عليا الحنين.. ودا عشان هو بيشوف ازاي بتعامل مع ابني واللاعبين في الفريق".

وتحدث علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن محمد الشناوي، حارس الفريق، قائلا: "لما بلعب قدامه وأنط بالكورة قبل ما أشوط؛ بيعرف يجيبها.. ما شاء الله عليه"، مضيفا: "محمد الشناوي من أقرب اللاعبين لي، وكذلك حسام عاشور وعمرو جمال".

وواصل "معلول": "الشناوي عزمني على بط وعكاوي.. وأنا عزمته على فول".

بطولة دوري أبطال أفريقيا

قال: "البطولة كانت هتيجي يعني هتيجي".

وعن إحساسه قال: "غبت في 3 نهائيات للنادي الأهلي في أفريقيا"، مضيفا: "في دوري أبطال أفريقيا 2017 و2018 حدثت لي إصابتان.. وفي ماتش العودة مع الوداد حدثت لي نفس الإصابة".

وعن أول مباراة جمعته بالنادي الأهلي، قال: "كنت حاضر ماتش الأهلي والصفاقسي التونسي في 2006 وكنت في الملعب".

وعلق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على جملة "الشوالي"، وهي "كم قسوت على أولاد بلدك يا معلول"، قائلا: "دا شغل.. وإني ألعب قدام فريق تونسي وأهدِّف؛ بيبقى شغل".

واسترسل قائلا: "لو الأهلي لعب أمام الصفاقسي مش هلعب الماتش"، وعلق مازحا: "بس متقوليش لكابتن سيد عبدالحفيظ بس".

وتابع: "لما تجيب جون في فرقة من تونس أو تطلع تونس من بطولة بيبقى شعور صعب بالنسبة للآخرين"، معقبا: "أعتذر للجميع بس دا شغلي.. معلش".

كواليس انضمامه للنادي الأهلي

قال علي معلول: "تواصلت وتحدث مع لاعبين قدامى وخبراء أثناء تقدم النادي الأهلي بعرض لضمي"، معقبا: "صليت استخارة وهم دعموا قرار تواجدي في النادي الأهلي".

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي الحديث لـ علي معلول فيما يخص رقصته بعد كل هدف، قائلة: "الناس قالت إن الاحتفال ده مكايدة منك لأشخاص معينة".

طريقة الاحتفال

قال: "ابني اتفرج على أغنية معينة ولما بيتفرج على الأغنية بيرقص عليها كدا، وأنا بعمل الحركة دي عشان افتكر كريم".

وأكمل: "الدوري بالنسبة للنادي الأهلي مثل كلمة "صباح الخير"، معقبا: "نعمة كبيرة إنك تكون موجود في نادي كبير زي النادي الأهلي".

اليوم الأول في مصر

قال: "اتخضيت أول يوم من الناس اللي كانت مستنياني في المطار واتحبست في المطار وخرجت من طريق تاني.. أنا كنت صفقة جماهيرية وعشان كدا كان في جمهور كبير في انتظاري".

وتابع: "نزلت المول مع زوجتي وتوهت منها.. عمر جمال وصلني وقالي بلاش وأنا أصريت"، معقبا: "وأنا ماشي ولد صغير وقفني وسألني علي معلول وقولتله لا بس هو مصدقش فضل ينادي ويلف في المول باسمي".

وأكمل: "صعب إني أسوق في مصر وعشان كدا بركب أوبر دائما.. أو أوبر موتوسيكل".

وعلق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على نظرته خلال تنفيذ اللعب، قائلا: "نظرتي مش بتعبر عن حاجة هي بتبقى تركيز فقط".

وكشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن أول مباراة جمعته بالنادي الأهلي، قائلا: "كنت حاضر ماتش الأهلي والصفاقسي التونسي وكنت في الملعب".

وعلق "معلول"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، على سؤال منى الشاذلي، وهو "هل كنت زمالكاوي أم أهلاوي وانت في تونس؟"، قائلا: "مكنتش بشجع فريق معين ولكن كنت أعرف أسماء اللاعبين المشهورين مثل أبو تريكة وحسام وإبراهيم حسن".

واسترسل قائلا: "جيل 2006 بالنادي الأهلي كان من أفضل الأجيال المتواجدة في تاريخ النادي الأهلي".

وعلق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على جملة "الشوالي" وهي "كم قسوت على أولاد بلدك يا معلول"، قائلا: "دا شغل وإني ألعب قدام فريق تونسي وأهدف بيبقى شغل".

وأكمل "معلول"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلا: "أكن الاحترام لكل الأندية التونسية"، معقبا: "التعليق وجعني وتعليق الجماهير واللاعبين أيضا أثر فيا ووجعني".

وتابع: "لما تجيب جون في فرقة من تونس أو تطلع تونس من بطولة بيبقى شعور صعب بالنسبة للآخرين"، معقبا: "أعتذر للجميع بس دا شغلي.. معلش".

وجهت الإعلامية منى الشاذلي الحديث لـ علي معلول فيما يخص رقصته بعد كل هدف، قائلة: "الناس قالت إن الاحتفال ده مكايدة منك لأشخاص معينة".

وعلق "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلا: "يعني إيه كلمة مكايدة"، وعليه قامت منى الشاذلي بشرح وتعريف الكلمة على الهواء".

وكشف لاعب النادي الأهلي عن طريقة احتفاله، قائلا: "ابني اتفرج على أغنية معينه ولما بيتفرج على الأغنية بيرقص عليها كدا، وأنا بعمل الحركة دي عشان افتكر كريم".

وأضاف "معلول"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": "قبل نهائي أبطال أفريقيا وعدت ابني كريم بأني هجيب الميدالية الذهب معايا ليه"، وبالفعل وأنا مروح كانت معايا الميدالية الذهبية لكوكو.

وفيما يخص الأقاويل المنتشرة عن الاحتفال، أوضح: "أنا كنت حابب حالة الجدل والكلام عن الرقصة".

واسترسل: "أحترم الجميع.. ويجب أن يترك الفرد سيرة محترمة لدى الآخرين"، معقبا: "الكرة عبارة عن ساعة ونص وأنا بحترم الكل".

وعلق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على حديث محمد الشناوي عنه خلال لقائه مع منى الشاذلي، قائلا: "كنت متأكد إن الشناوي هيقول عليا الحنين.. ودا عشان هو بيشوف ازاي بتعامل مع ابني واللاعبين في الفريق".

وأكمل "معلول"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": "هيشوف التوانسة هيعملوا إيه.. وأنا مستني الفرصة".

وأطلق علي معلول، على محمد الشناوي لقب "الجَدّ والشديد"، معقبا: "الشناوي مبيهزرش وجد جدا في الشغل".

وكشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن إحساسه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "غبت في 3 نهائيات للنادي الأهلي في أفريقيا"، مضيفا: "في دوري أبطال أفريقيا 2017 و2018 حدثت لي إصابتان.. وفي ماتش العودة مع الوداد حدثت لي نفس الإصابة".

وأكمل "معلول"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "النهار": "كنت أتوقع أني لن أخوض النهائي هذا العام مع النادي الأهلي بسبب الإصابة، ولهذا كنت أشعر بالخوف وأني غير موفق"، معقبا: "تم تأجيل النهائي في آخر وقت واستطعت أن أشارك في النهائي".

وتابع: "كنت خايف لحد ما نزلت الملعب يوم النهائي"، وفيما يخص ماتش النهائي، أوضح أن الفريق كان على أتم الاستعداد والجميع كان يضع البطولة نصب أعينهم.

وعلق "معلول"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، على سؤال منى الشاذلي، حول ندمه على الانتقال للنادي الأهلي، قائلا: "مفيش حد يندم على النادي الأهلي". وقال علي معلول، لاعب النادي الأهلي، إن النادي الأهلي يعيش دائما على البطولات والتتويجات، معقبا: حصلت في 4 مواسم على 4 دوري مصري".

وأضاف "معلول"، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "النهار": "أبارك للنادي الأهلي وجمهوره على الثلاثية التي حصلنا عليها هذا العام"، معقبا: "بطولة أفريقيا كانت غائبة عنا كثيرا ونحمد الله عليها".

وهنأ علي معلول النادي الأهلي وجمهوره على الثلاثية التي حصل عليها هذا العام، معقبا: "بطولة أفريقيا كانت غائبة عنا كثيرا ونحمد الله عليها".

وواصل قائلا: "النادي الأهلي يعيش على البطولات والتتويجات".