موسم وطموح جديد .. عمرو السولية برفقة ابنته وثلاثية الأهلي

وظهر عمرو السولية في الصورة بجوار درع الدوري وكأس افريقيا ، وابنته ، وعلق علي الصورة قائلا : موسم جديد .. طموح جديد ".

نشر مرو السولية لاب النادي الاهلي ومنتخب مصر صورة مع ابنته بر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.

ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لاستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتى يونيو المقبل.