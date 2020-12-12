ترتيب الدوري السعودي قبل كلاسيكو النصر والأهلي

تتجه أنظار عشاق الدوري السعودي، مساء اليوم السبت، نحو استاد الملك فهد الدولي، الذي سيحتضن قمة النصر وضيفه الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز والابتعاد عن مقاعد أسفل الترتيب، بينما يأمل أهلي جدة في الاقتراب أكثر من الصعود إلى المركز الثاني، بعد بداية متأرجحة هذا الموسم.

ويحتل النصر المركز 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز يتيم أمام القادسية بنتيجة 2-0، مع تعرضه للخسارة أمام الفتح، التعاون، الشباب، الهلال، وأبها، بالإضافة إلى تعادل ضد الاتفاق في الأسبوع الماضي.

أما الأهلي فيتواجد في المركز 3 برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل واحد، وخسارتين أمام الاتحاد وضمك، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق 6 نقاط بعد مرور أول 7 أسابيع.

ويرصد دوت الخليج جدول ترتيب فرق الدوري السعودي قبل كلاسيكو النصر والأهلي في قمة الجولة الثامنة في الصورة التالية: