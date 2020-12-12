تستأنف اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز والتي تشهد الظهور الأول لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للمسابقة أمام منافسه وادي دجلة، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري مواعيد الدوري المصري اليوم السبت 12 ديسمبر 2020: الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي × وادي دجلة - 02:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1 بيراميدز × الاتحاد السكندري - 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2 المقاولون العرب × الزمالك - 07:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1 ويسعى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي إلى تحقيق أفضل انطلاقة للفريق في الدوري الممتاز وحصد الثلاث نقاط الأولى على ملعبه. أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي البنك الأهلي قائمة اللاعبين لمواجهة فريق وادي دجلة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الفريق: "أحمد السعدني - محمود الزنفلي - احمد صبحي - محمد دبش - محمد كوفي - امير مدحت - احمد ياسين - اسامه ابراهيم - بهاء مجدي - عاصم صلاح - محمد فخري - محمد بن عبدالله مثناني - حسام الصانع - معروف يوسف - محمد حامد - محمد بسيوني - شادي رضوان - محمود قاعود - موسي دياوارا - فادي فريد - احمد شرويده - علي صابر". على جانب آخر تشهد مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري وتواجد رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد الشيخ. وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. ويحل الاتحاد السكندرى ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد سامي خط الوسط: محمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - عمر العيوني خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس - محمود وادي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباريات الدوري المصري اليوم.. بيراميدز يواجه الاتحاد.. والظهور الأول للبنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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