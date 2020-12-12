تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في انطلاقة الدوري

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره المقاولون العرب، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد الكلية الحربية، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

واستقر البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه المتوقع في مواجهة المقاولون العرب والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمود "الونش" - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود "شيكابالا" - أحمد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويسعى فريق الزمالك وصيف النسخة السابقة من الدوري الممتاز، بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، لتقديم انطلاقة قوية في بداية المشوار، بالإضافة إلى مصالحة جماهير القلعة البيضاء خاصة بعدما أنهى مشواره في الموسم الماضي (صفر بطولات)، حيث خسر لقبي الدوري، ودوري أبطال إفريقيا لصالح غريمه التقليدي الأهلي، قبل أن يودع كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام طلائع الجيش.

في المقابل، يسعى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس، لمواصلة تفوقه على الزمالك، لمباراة الثانية على التوالي، وتكرار فوزه على القلعة البيضاء في الدور الثاني من الموسم الماضي.