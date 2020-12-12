مجدي عبد الغني يستعيد ذكريات فوز الأهلي بأول لقب أفريقي على حساب كوتوكو

استعاد مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ذكريات أول لقب دورى أبطال أفريقيا حصل عليه النادى الأهلى.

وقال البلدوزر عبر الصفحة الرسمية لجمعية اللاعبين المحترفين "فيسبوك": "زي انهارده 12 ديسمبر من سنة 1982 حققنا أول بطولة دوري أبطال أفريقيا في تاريخ النادي الأهلي العظيم".

وكانت الاهلي واجه فريق أشانتي كوتوكو الغانى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام ١٩٨٢ وتغلب عليه في القاهرة بنتيجة 3/0 للأهلى سجل علاء ميهوب هدف والخطيب هدفين وفى مباراة العودة فى كوماسي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 سجل هدف الأهلى محمود الخطيب.

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وبدا الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي والسيطرة على الكرة من أجل إحراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط على مرمى محمد الشناوي.

وأنقذ محمد الشناوي الأهلي من الهدف الأول بعد تسديدة رائعة من مصطفى محمد تصدي لها الشناوي ببراعة بعد جملة رائعة بين بن شرقي وساسيس ومصطفى محمد.

وواصل لاعبي الزمالك هجومهم الضاغط على الأهلي وأنقذ ياسر إبراهيم هدفا مؤكدا للزمالك وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وأنقذ محمود علاء مرمى الزمالك من الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل ان يخرجها محمود علاء الى ركلة ركنية.

وأجرى جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الأول للفريق فى الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وأصيب إسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من أبو جبل أثناء إنقاذه الكرة العرضية قبل الوصول إلى مروان محسن.

وأنقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء.

وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي فى الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد إصابته نزول جيرالدو بدلا منه.

وواصل لاعبي الزمالك سيطرتهم على مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي.

وأهدر مجدى أفشة فرصة التقدم للأهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وأحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم الثاني للأهلي فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد أبو جبل.

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبي الأهلي والزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول إ لى منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة.

وأهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمى الزمالك ولكن تألق أبو جبل وأخرج الكرة الى ركلة ركنية نجح السولية في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة السادسة.

واحتفظ لاعبو الأهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك بعد الهدف في محاولة منهم لمعادلة النتيجة والعوة مرة أخرى إلى اللقاء.

وأهدر جونيور اجايى فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة.

وأضاع شيكابالا فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية تصدي لها الشناوي ببراعة قبل أن يهدر أشرف بن شرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وسيطر لاعبو الزمالك على الكرة ومجريات اللقاء وأضاع بن شرقي هدف التعادل مرة أخرى بتسديدة قوية من وسط الملعب في الدقيقة 18 ولكنها مرت بسلام على مرمى الأهلي الذي يحرسة محمد الشناوي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط سيطرة من لاعبي الزمالك على الكرة ولكن بدون خطورة تذكر على مرمى الأهلي.

وأحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور أجاي وعمرو السولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي.