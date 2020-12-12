برشلونة يترقب منافسه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر فريق برشلونة الإسباني خصمه القادم في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام قرعة هذا الدور يوم الإثنين المقبل في نيون السويسرية.

ويوجد 6 فرق هم خصوم برشلونة المحتملين، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أصحاب المراكز الأولي في مجموعاتهم، وتجنب مواجهة ريال مدريد متصدر مجموعته لانه من إسبانيا مثله.

وتنص لائحة البطولة في هذا الدور تفادي مواجهات بين الفرق من نفس البلد، بجانب عدم مواجهة متصدر مجموعته الذي جاوره إلي دور الـ 16 (يوفنتوس الإيطالي).

وهناك 3 أندية من إنجلترا "ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي" محتمل ان يواجه أحدهم البارسا، بجانب فريقين من ألمانيا "بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند"، وأخيراً باريس سان جيرمان.

ونجد من خلال الفرق التي سيواجه أحدهم البلوغرانا، سيكون هناك مباراة من العيار الثقيل في إنتظار رفقاء ميسي، بعدما فرطوا في صدارة المجموعة في آخر مباراة في دور المجموعات لصالح السيدة العجوز بعد الخسارة بثلاثية نظيفة.