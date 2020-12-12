نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي انطلق أمس.

وتقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الأحد القادم على ستاد السلام.

وكان النادى الأهلى قد حقق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك ثم الفوز على طلائع الجيش والتتويج ببطولة كأس مصر بجانب تحقيق الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز قد بدأت بالأمس وحقق فريق أسوان الفوز على إنبي بينما فاز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربي وتعادل طلائع الجيش أمام الجونة.