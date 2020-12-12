معارا لأحد الأندية الصاعدة.. إصابة لاعب أهلاوي جديد بفيروس كورونا

أعلن شادي رضوان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج مسحة الفريق.
وكان شادي رضوان قد انتقل إلى صفوف البنك الأهلي قادمًا من القلعة الحمراء لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ونشر رضوان على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، دعواتكو".
ويغيب شادي رضوان عن صفوف فريقه اليوم في مباراته أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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