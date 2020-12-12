عاش مولانا وبطيخ مولانا.. رسالة غامضة من إبراهيم سعيد لجمهوره

وجه إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة غامضة لجمهوره.

وغرد ابراهيم سعيد من خلال حسابه تويتر: "عاش مولانا وبطيخ مولانا".

وسخر هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، من أحمد حسام ميدو، لاعب الأبيض السابق، بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان ميدو نشر صورة تجمعه بالخطيب منذ قليل معلقا عليها: "مع بيبو في نص البحر".

ليرد هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: ‏علي الرغم من أنها لم تكن مطربة إلا أنها أهدت لنا واحدة من أجمل الأغاني المصرية سعاد حسني في رائعة (بانوا بانوا علي اصلكوا بانوا).

شعار المرحلة الحالية مصلحتي وبس".