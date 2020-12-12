صلاح أمين يقود هجوم وادي دجلة أمام البنك الأهلي

أعلن اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة عن تشكيل فريقة لمواجهة البنك الأهلي في افتتاح بطولة الدوري الممتاز. وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على ملعب اتحاد الشرط. وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد مجدي. خط الوسط: أحمد سعيد - عمرو صلاح - ومحمد رضا- ومحمد هلال - وجورجينو. خط الهجوم: صلاح أمين. فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي: أحمد محجوب ومحمد جمال وإيهاب المباركي وعبد العاطي وكالديرون وحسام عرفات والكسندر.

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