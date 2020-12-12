محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام وادي دجلة في الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي :

أحمد السعدني، وعصام صلاح، ومحمد أحمد دبش، ومحمد جمال بسيوني، وموسي دياوارا، ومحمد كوفي وأحمد ياسين، ومحمد فخري، وأحمد شرويدة، ومعروف يوسف، ومحمد حامد.

وجاء على دكة البدلاء كلًا من..

محمد الزنفلي، وبهاء مجدي، وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت، وحسام الصانع، ومحمد مثناني، ومحمود قاعود، وعلي صابر، وفادي فريد.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بترك إنطباع جيد لهم في أول مباراة بتاريخهم بالدوري عن طريق خطف النقاط لاسيما بعد ضم صفقات قوية وصلت لـ 23 صفقة وهم أحمد علي كامل من بيراميدز ومحمد كوفي من سموحة وأحمد ياسين من المقاصة والغيني موسى دياوارا من الإنتاج الحربي وفادي فريد من أسوان ومحمود السيد من المقاولون وأسامة إبراهيم ومحمد مجدي الجمل من الإسماعيلي، ومحمد بسيوني ومحمود قاعود من إنبي.

كما ضم البنك الأهلي كلا من محمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح من طلائع الجيش وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري وأحمد شرويدة مهاجم حرس حرس الحدود ومعروف يوسف من الزمالك واليوناني بوزاس فاسيليوس من وادي دجلة والتونسي محمد المثناني من النجم الساحلي ومحمود الزنفلي حارس الاتحاد السكندري ومحمد هاني لاعب المقاولون الصاعد.