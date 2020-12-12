نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورطة غريبة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمسك جيرالدو جناح النادي الأهلي بالحصول على قيمة الثلاث سنوات المتبقية في عقده والبالغة 40 مليون جنيه وعدم الرحيل مجانًا على سبيل الإعارة.

ويحاول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بإقناع جيرالدو بالموافقة على أحد العروض التي وصلته لكن اللاعب يصر على البقاء من أجل الحصول على عقده كاملًا.

وفتح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الباب أمام رحيل عن جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الشتوية حال فشل بيع جيرالدو وإصراره على الحصول على باقي قيمة عقده في القلعة الحمراء.

ورحب موسيماني ببيع أجايي حال استمرار تعنت جيرالدو وذلك نظرًا لرغبته في التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر بدلًا من مروان محسن.

وتحرك الأهلي للتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل بناءً على رغبة موسيماني خاصة أن اللاعب يرحب بالانتقال إلى القلعة الحمراء.