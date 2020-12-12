محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، بعد قليل، على استاد الكليلة الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تشكيل البنك ضد وادي دجلة

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: عاصم صلاح ومحمد دبش ومحمد كوفي وأحمد ياسين

خط الوسط: محمد بسيوني وموسى دياوارا ومعروف يوسف ومحمد فخري ومحمد حامد

خط الهجوم: أحمد شرويدة

وعلى مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي، بهاء مجدي، أسامة إبراهيم، أمير مدحت، حسام الصالح، محمود قاعود، علي صابر، فادي فريد.