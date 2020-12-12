زيدان يخشى لاعبا واحدا في أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يخشى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد نجم أتلتيكو مدريد في الديربي الذي يقام على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إطار لقاءات الأسبوع الثالث عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن هجوم أتلتيكو في الديربي سيتكون على الأغلب من الثنائي المتألق جواو فيليكس ولويس سواريز، وسيلجأ المدرب دييجو سيميوني إلى خطة 3-5-2.

وأشارت إلى أن زيدان يعتبر فيليكس هو أهم لاعبي أتلتيكو والهدف الرئيسي الذي يجب أن يعمل ريال مدريد على إيقافه في الديربي.