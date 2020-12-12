أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة منوف ومركز شباب تلا اليوم السبت بالجولة الثانية للمجموعة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثالث.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل لقاء منوف وتلا بالقسم الثالث في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية