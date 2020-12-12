قبل مواجهة فولهام بـ الدوري الإنجليزي.. إصابة نجم ليفربول

أكد تقرير صحفي أن البرتغالي دييجو جوتا نجم فريق ليفربول تعرض لإصابة في الركبة، قبل مواجهة فولهام المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " ميرور " البريطانية، أن ديوجو جوتا تعرض لإصابة في الركبة وتم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة فولهام.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن جوتا سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وشارك جوتا مع ليفربول في 17 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات سجل خلالها 9 أهداف.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، خلف توتنهام المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ 17 بـ 7 نقاط.

كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد قليلة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.