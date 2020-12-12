بعد حلقته مع يعقوب السعدى.. نور الخطيب لوالدها: بيبو الصدق والحب والإنسانية

وجهت نور محمود الخطيب ابنة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رسالة إلى والدها بعد حلقته أمس مع الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدى على قناة الأهلى.

ونشرت نور الخطيب صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: "مفيش كلام ممكن يتقال.. بيبو الحكاية والحلم.. بيبو الإلهام في أبهي صوره.. بيبو الصدق و الحب والإنسانية.. بيبو الإخلاص و التفاني .. بيبو الأب و الإنسان و المسؤول.. بيبو وما أجمل الوصف فالاسم وحده يكفي".

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أكد خلال اللقاء أن مؤمن زكريا ترك بصمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي في وقت سابق، لافتًا إلى أن مؤمن أخبره بأن أسعد لحظات حياته حضور الجماهير إلى منزله لدعمه.

وقال أن الأهلي لا يترك أبناءه، ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم، وأن مؤمن زكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين، وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع.

وأضاف الخطيب: «أؤكد ما قاله مؤمن بأن الأهلي هو حياة نعيشها، وهو أمر لا خلاف عليه، وروح القلعة الحمراء هي ما تصنع البطولات وهو ما ظهر في التفاف اللاعبين حول مؤمن وإهدائه الألقاب والبطولات».

وشدد رئيس النادي على أن الأهلي لا يتأخر عن دعم كل من ينتمي له في أي ظرف إنساني، وأن مسئولي النادي على تواصل مستمر مع أسرة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، وهذا الأمر طبيعي وعادي داخل النادي صاحب المبادئ، التي تميزه من حيث الانتماء والترابط، وهو من أهم أسباب التوفيق والنجاح.



وقال إن النادي حصل على الموافقة القانونية من الجهات المختصة، وبعدها صرف قيمة تعاقد مؤمن زكريا بشكل كامل من منطلق قيم القلعة الحمراء.