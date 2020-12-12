مصر تقترب من دول القمة بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة

هنأ مسؤولو الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة برئاسة ميشيل باو، الاتحاد المصري للعبة عقب حصوله على أعلى تقييم من قبل الاتحاد الدولي، وارتفاع عدد أصواته داخل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لـ3 أصوات.
وأعرب "باو" عن فخره وشكره للاتحاد المصري برئاسة هشام التهامي، حيث أصبحت مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك 3 أصوات في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، في حين أن نيجيريا كانت الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك صوتين قبل أن تتخطاها مصر.
واقتربت مصر بشدة من الوصول لدول القمة والتي تمتلك 5 أصوات في عمومية الاتحاد الدولي وهي دول شرق آسيا إضافة إلى الدنمارك وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي أن مصر استطاعت رفع تقييمها من صوت لـ3 أصوات بعد وصول لاعبيها لمنصات التتويج ودخولهم لأول 40 لاعبا على مستوى العالم في زوجي السيدات والزوجي المختلط، إضافة إلى أهتمام مصر بتنظيم البطولات القارية والدولية، كما أن مصر كانت أول دولة إفريقية تقيم بطولة للريشة الطائرة الهوائية والتي تقام "خارج الصالات".
ووجه مسؤولو الاتحاد الإفريقي الشكر لمصر على هذا الإنجاز خلال الأعمال التحضيرية للجمعية العمومية عبر "الفيديو كونفرانس".
ومن جانبه أكد هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، شكره على المساندة الكبيرة من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا يبخل على الاتحاد بأي دعم سواء كان ماديًا أو معنويًا خلال الفترة الماضية.
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