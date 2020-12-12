وزير الشباب والرياضة يحضر اليوم نهائي بطولة بلاك بول الدولية

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حضور فعاليات نهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش السيدات التى تقام مساء اليوم بنادى بلاك بول بالتجمع الخامس.



وتأهلت هانيا الحمامى لنهائى البطولة بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3/صفر.

وتواجه سارة جين بيرى التى تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على النيوزلندية جويل كينج.

وكانت نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم ودعت بطولة بلاك بول من دور الثمانية في مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة من الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3/2 جاءت نتيجة الاشواط : 7-11, 11-7, 4-11, 11-9, 11-9.

كما ودعت نوران جوهر المصنفة الثانية البطولة بعد خسارتها من النيوزلندية جويل كينج بنتيجة 3/0 ، جاءت نتيجة الأشواط : 11-9, 11-5, 11-9.

وكان منافسات بطولة بلاك بول للسيدات شهدت انسحاب نور الطيب المصنفة الثالثة بسبب حملها وتوقفها عن ممارسة اللعبة وأيضًا انسحاب اللاعبة يثرب عادل بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وشاركت فى البطولة 32لاعبة منهن 10 لاعبات من مصر وبدأت فعاليتها من يوم 7 ديسمبر الماضى.