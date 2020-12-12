ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقي للسباحة بالتزكية

فاز المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنة الأندية والهيئات والقيم، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للسباحة بالتزكية.

جاء ذلك فى اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي للسباحة الذى عقد اليوم، السبت، على "زووم"، بحضور ٥١ دولة، حيث أقرت ووافقت على فوز إدريس بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للسباحة.

وكان إدريس عضوا بالاتحاد الأفريقى للسباحة لمدة دورتين سابقتين، وتعد هذه الدورة الثالثة له.

وقد كان للإنجازات العديدة والطفرة الكبيرة التى حققها وقام بها إدريس منذ توليه إدارة الاتحاد المصرى للسباحة، بوضع اللعبة على طريق العالمية وتحقيق ميداليات فى عدد من بطولات العالم بواقع أربع ميداليات، بالإضافة إلى ميداليتين فى اوليمبباد الشباب فى إنجاز لم يحدث من قبل منذ إنشاء الاتحاد عام 1910، فضلا عن تربعه على العرش الأفريقى فى السباحة وكرة الماء والغطس، وفوزه بالمركز الأول في بطوله أفريقيا بالجزائر وتربعه على العرش العربى لعدة سنوات، الأثر الكبير فى فوزه بعضوية الاتحاد الأفريقى.