نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان الفيفا لأفضل لاعب ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان الفيفا لأفضل لاعب ٢٠٢٠، صرحت الفيفا عن أسماء اللاعبين النهائية لبطولة أحسن لاعب في العالم 2020، وهي من أهم الجوائز التي يتمنى أن يحظى بها أي لاعب لأهميتها الكبيرة، وجائزة الفيفا لا تمنح للاعبين فقط بل للمدربين وللنساء أيضًا، وسنتعرف من خلال مقالنا على أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل الفيفا.

المرشحين لبطولة أحسن لاعب

اختارت الفيفا ثلاثة لاعبين لتختار منهم لاعب واحد ليحصل على اللقب وهم:

كريستيانو رونالدو الذي يلعب بفريق يوفنتوس الإيطالي.

ليونيل ميسي الذي يلعب بفريق برشلونة بإسبانيا.

وروبرت ليفاندوفسكي الذي يلعب في بايرن ميونخ بألمانيا.

فمن تتوقع سيحصل على اللقب؟ من المعروف أن كرستيانو وميسي حصلوا على تلك الجائزة عدة مرات، ولكنهم ما زالوا يحاربون من أجلها، فهل سيتخلى أحدهم عنها هذا العام، هذا ما سنعرفه في يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وهو يوم الحفل وإعلان الفائز بجائزة The best وسيقام الحفل في مدينة زيورخ بسويسرا.

معلومات عن جائزة الفيفا