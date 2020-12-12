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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان الفيفا لأفضل لاعب ٢٠٢٠ في المقال التالي
عمر شويل - جدة إعلان الفيفا لأفضل لاعب ٢٠٢٠، صرحت الفيفا عن أسماء اللاعبين النهائية لبطولة أحسن لاعب في العالم 2020، وهي من أهم الجوائز التي يتمنى أن يحظى بها أي لاعب لأهميتها الكبيرة، وجائزة الفيفا لا تمنح للاعبين فقط بل للمدربين وللنساء أيضًا، وسنتعرف من خلال مقالنا على أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل الفيفا.
المرشحين لبطولة أحسن لاعب
اختارت الفيفا ثلاثة لاعبين لتختار منهم لاعب واحد ليحصل على اللقب وهم:
- كريستيانو رونالدو الذي يلعب بفريق يوفنتوس الإيطالي.
- ليونيل ميسي الذي يلعب بفريق برشلونة بإسبانيا.
- وروبرت ليفاندوفسكي الذي يلعب في بايرن ميونخ بألمانيا.
فمن تتوقع سيحصل على اللقب؟ من المعروف أن كرستيانو وميسي حصلوا على تلك الجائزة عدة مرات، ولكنهم ما زالوا يحاربون من أجلها، فهل سيتخلى أحدهم عنها هذا العام، هذا ما سنعرفه في يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وهو يوم الحفل وإعلان الفائز بجائزة The best وسيقام الحفل في مدينة زيورخ بسويسرا.
معلومات عن جائزة الفيفا
- تقدم من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي تقدم كل عام لأفضل لاعب.
- لكي يحصل اللاعب على الجائزة يجب عليه أن يسجل عدد كبير من الأهداف وأن يتفاعل مع فريقه، وأن يأخذ بطولات مع فريقه.
- يتم التصويت على الجائزة بأربعة طرق، أول طريقة هي تصويت الجمهور، والثانية هي تصويت مدربين منتخبات العالم، والثالثة عن طريق تصويت بعض الإعلاميين حول العالم، والرابعة تكون تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، بنسبة الربع لكل منهم ثم يختاروا أفضل ثلاثة لاعبين ويتم الإعلان عنهم وبعدها يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل كبير.
- من القنوات التي ستنقل استلام الجائزة قناة بي أن سبورت الإخبارية، وأيضا يمكنكم متابعة الحفل عن طريق البث المباشر والذي سيعرض على النسخة العربية من جول، جائزة الفيفا يأخذها أيضًا أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل لعب نظيف، فهي ليست لأفضل لاعب فقط، حصل ميسي على جائزة أفضل لاعب ستة مرات، بينما حصل عليها كريستيانو خمسة مرات، بينما لم يحصل عليها ليفاندوفسكي من قبل.
- من الجدير بالذكر أن أصغر لاعب حصل على جائزة أفضل لاعب هو رونالدو عام ١٩٩٦ وكان عمره ٢٠ عاما.
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