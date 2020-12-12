أخبار الرياضة.. كورونا يصيب لاعبا أهلاويا جديدا.. ميدو يرد على جماهير الزمالك بشأن صورته مع الخطيب

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

معارا لأحد الأندية الصاعدة.. إصابة لاعب أهلاوي جديد بفيروس كورونا

أعلن شادي رضوان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج مسحة الفريق.

نشر احمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا , تغريدة من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر " , يرد فيها على منتقديه من جمهور نادى الزمالك بسبب صورته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

علقت الاعلامية الكويتية رغدة السعيد علي الهجوم علي ميدو بسبب صورته مع الخطيب.

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد فى الميركاتو الشتوي أمام أندية الدورى الممتاز خلال شهر يناير ٢٠٢١ بدلا من شهر فبراير.

كشف علي معلول، نجم النادي الأهلي، العديد من الأسرار خلال لقائه التلفزيوني في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، ولعل أبرزها كواليس الفوز علي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وعلاقته مع اللاعبين في الفريق بجانب العديد من المواقف الطريفة التى حدثت له منذ قدومه إلى مصر.

سيطرت حالة من الغموض الشديد داخل أرجاء النادي الأهلي بسبب غياب جونيور أجايي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، عن تدريبات الفريق لقرابة أسبوعين.

تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة في العضلة الخلفية قبل مواجهة وولفرهامبتون، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أكد تقرير صحفي أن البرتغالي دييجو جوتا نجم فريق ليفربول تعرض لإصابة في الركبة، قبل مواجهة فولهام المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.