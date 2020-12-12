تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :
حراسة المرمي : محمد صبحي
محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون
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