تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدورى الممتاز .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمد صبحي

محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون