بهدف صلاح أمين.. وادي دجلة ينهي الشوط الأول متقدما على البنك الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق وادي دجلة، على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

جاء الهدف بعد كرة عرضية من جهة اليمين من جورجينيو إنتيما قابلها صلاح أمين برأسية من الوضع طائرا غالطت الحارس أحمد السعدني وسكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام وادي دجلة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي :

أحمد السعدني، وعصام صلاح، ومحمد أحمد دبش، ومحمد جمال بسيوني، وموسي دياوارا، ومحمد كوفي وأحمد ياسين، ومحمد فخري، وأحمد شرويدة، ومعروف يوسف، ومحمد حامد.

وجاء على دكة البدلاء كلًا من..

محمد الزنفلي، وبهاء مجدي، وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت، وحسام الصانع، ومحمد مثناني، ومحمود قاعود، وعلي صابر، وفادي فريد.

أعلن اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة عن تشكيل فريقة لمواجهة البنك الأهلي في افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على ملعب اتحاد الشرط.

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد مجدي.

خط الوسط: أحمد سعيد - عمرو صلاح - ومحمد رضا- ومحمد هلال - وجورجينو.

خط الهجوم: صلاح أمين.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

أحمد محجوب ومحمد جمال وإيهاب المباركي وعبد العاطي وكالديرون وحسام عرفات والكسندر.

أعلن شادي رضوان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج مسحة الفريق.

وكان شادي رضوان قد انتقل إلى صفوف البنك الأهلي قادمًا من القلعة الحمراء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر رضوان على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، دعواتكو".

ويغيب شادي رضوان عن صفوف فريقه اليوم في مباراته أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.