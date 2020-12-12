ميدو يتوعد أمير مرتضي منصور: هعلمك الأدب

ووجه أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة السابق بفريق الزمالك، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "إلى مزبلة التاريخ".

وسخر هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، من أحمد حسام ميدو، لاعب الأبيض السابق، بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان ميدو نشر صورة تجمعه بالخطيب منذ قليل معلقا عليها: "مع بيبو في نص البحر".

ليرد هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: ‏علي الرغم من انها لم تكن مطربة إلا أنها أهدت لنا واحدة من أجمل الأغاني المصرية سعاد حسني في رائعة ( بانوا بانوا علي اصلكوا بانوا ).

شعار المرحلة الحالية مصلحتي وبس".