ميدو يطلق قذائفه: مرتضى منصور وعائلته لازم يختفوا

شن أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق وعائلته.

كان أمير مرتضى منصور، هاجم ميدو أمس، الجمعة؛ بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ".

وقال ميدو في تصريحات إذاعية ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير أنت، ولا حاجة من غير أبوك".