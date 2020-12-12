على نهر النيل.. عائلة موسيماني تصل إلى القاهرة للاحتفال بأعياد الكريسماس

موسيمانى صورة له مع عائلته من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وعلق موسيمانى على الصورة قائلا " الإفطار على نهر النيل مع العائلة التى جاءت لقضاء عيد الميلاد فى القاهرة معى، شكرا للعائلة ".

أشاد الجنوب أفريقي بتتسو موسيماني بطريقة استقباله فور وصوله إلى القاهرة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لتولي قيادة النادي الأهلي، خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقاد موسيماني الأهلي مؤخرا للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 2 - 1، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقال موسيماني في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول:" بصراحة لم يسبق لي أن شهدت هذا من قبل حياتي، لم يسبق أن يتم استقبالي بهذه الطريقة، لقد وصلت إلى القاهرة في الصباح الباكر " 6 صباحا تقريبا"، وجماهير الأهلي كانت في انتظاري في المطار".

وتابع:" استغرقت يوما لقبول عرض الأهلي، قضيت 8 سنوات في صن داونز وكان لابد من خوض تجربة جديدة، احترم جماهير صن كان دزانز لكن أردت أن أفعل شيئا لنفسي".

وواصل:" عندما جئت إلى الأهلي كنت بحاجة لأن أقنع اللاعبين أنه يجب عليهم أن يؤمنوا بي، ولكنهم كانوا يعرفونني جيدا".

وأضاف:" كان علينا اتباع أسلوب لعب مختلف عند وصولي إلى الأهلي خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ 2013، لذلك عملت على إغلاق المساحات أمام الخصوم، وبالفعل تلقينا أهدافا قليلة في المباريات الأخيرة".